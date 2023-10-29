ЦАХАЛ заявил, что продолжает продвигаться по территории сектора Газа и минувшей ночью "расширил наземные операции" анклаве, введя дополнительные силы".

Армия обороны Израиль публикует видео своих действий в секторе Газа.

"Сводные боевые группы атаковали группы террористов, пытавшиеся атаковать силы и отряды, планировавшие стрельбу противотанковыми средствами и наводившие авиацию на цели с земли", - говорится в сообщении.

В свою очередь ХАМАС и его союзники заявили об отражении атак израильской армии. В частности, утверждается, что в районе Бейт-Лахии на севере сектора Газа израильскую армию вынудили отступить.

Ситуацию в Изриле комментируют в арабском мире. Так, президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что "поражение израильтян в ходе наземной операции стало более крупным, чем их поражения в ходе операции "Буря Аль-Акса". А иранское агентство ИРНА обнародовало, как утверждается, видео удара по израильской бронетехнике из противотанкового комплекса "Корнет".

Между тем американская газета Washington Post поговорила с высокопоставленными ливанскими чиновниками о возможности крупномасштабной войны между ЦАХАЛ и "Хезболлой". Общий смысл комментария следующий: если Израиль начнёт крупномасштабное наземное вторжение в сектор Газа, то "Хезболла", скорее всего, в конфликт вмешается.

"Как правительство мы говорим "Хезболле", что не можем выдержать войну, а они отвечают: "Мы понимаем, но мы также не можем допустить падения ХАМАС", - цитирует чиновника издание.

По его словам, "западные страны разговаривают с нами, присылают к нам послов и говорят, что "Хезболла" не должна вступать в войну. Наш ответ заключается в том, что США должны оказать давление на Израиль, чтобы он не осуществлял обширного наземного вторжения в сектор Газа, что может спровоцировать конфликт со стороны "Хезболлы".

7 октября 2023 года, ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила заложников в израильских общинах.

После этого Израиль объявил войну, а парламентские силы договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. При этом ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по Израилю. А Израиль наносит удары по сектору Газа.

28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале "второго этапа войны" - с наземной операцией.

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