В Израиле пообещали разорвать коммерческое сотрудничество с американским бизнесменом Илоном Маском и уничтожать терминалы связи Starlink, если он начнёт поставлять их в сектор Газа.

Об этом заявил министр связи Израиля Шломо Каръи на своей странице в соцсети Х.

"ХАМАС будет использовать его для террористической деятельности. В этом нет никаких сомнений, мы это знаем, и Маск это знает. ХАМАС - это ИГИЛ. Мой офис разорвёт все связи со Starlink", - написал чиновник.

"Если Маск будет помогать ХАМАС связью, её будут уничтожать всеми доступными средствами, а Израиль разорвёт все договоры с организацией Маска", - добавил он.

Ранее Илон Маск заявил, что предоставит спутниковый интернет гуманитарным организациям в Газе.

"Starlink обеспечит связь для международно-признанных организаций, оказывающих помощь в Газе", - написал Илон Маск в своей соцсети.

Мы также сообщали, что после начала вчерашней наземной атаки Израиля на сектор Газа в анклаве пропала связь, и международные организации не могут получить оттуда информацию.

"Мы потеряли связь с нашими сотрудниками в Газе, с медицинскими учреждениями, работниками здравоохранения и другими гуманитарными партнерами на местах", - сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.