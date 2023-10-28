ВОЗ полностью потеряла связь с сотрудниками, медучреждениями и партнерами по гуманитарным миссиям в секторе Газа. Аналогичная ситуация произошла в организации "Врачи без границ" и ЮНИСЕФ.

Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

"Мы потеряли связь с нашими сотрудниками в Газе, с медицинскими учреждениями, работниками здравоохранения и другими гуманитарными партнерами на местах", - сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Организация "Врачи без границ" сообщила о потере связи с сотрудниками на своей странице в соцсети X: "Мы глубоко обеспокоены ситуацией в Газе. Мы потеряли контакт с некоторыми нашими палестинскими коллегами на месте событий".



Исполнительный директор детского фонда ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел также не может связаться с коллегами в Газе.

Напомним, вчера Израиль объявили о расширении масштабов операции в секторе Газа. При этом в ЦАХАЛ утверждают, что это еще не анонсированное наземное наступление.

7 октября 2023 года, ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила заложников в израильских общинах. В Тель-Авиве называют цифру в 200 человек.

После этого Израиль объявил войну, а парламентские силы договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. При этом ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по Израилю. А Израиль наносит удары по сектору Газа.

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