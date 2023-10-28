Нефть Brent резко подорожала на фоне слухов о наземной операции Израиля в секторе Газа. Инфографика
Нефть марки Brent подорожала в течение 15 минут после появления слухов о начале наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа.
Соответствующую инфографику публикует ресурс OilPrice.com.
Сообщается, что декабрьские фьючерсы на Brent подорожали на 3,06%, до 90,67 долларов за баррель.
Другая ходовая нефть марки WTI подорожала на 2,62%. Также заметный рост цен на биржах показывают золото, серебро и медь. Так, стоимость золотых активов поднялась на 0,95% в течение первых 15 минут после появления слухов о начале наземной операции Израиля.
Серебро подскочило в цене на 1,12%, медь подорожала ещё больше - на 1,60%.
Ранее издание Al Jazeera писало, что война Израиля и ХАМАС не должна существенно повлиять на цены на нефть, поскольку ни Израиль, ни Газа не являются крупными производителями.
Напомним, 27 октября в Израиле объявили о расширении масштабов операции в секторе Газа.
Мы разбирались в отдельном материале, начал ли Израиль полномасштабную сухопутную операцию в секторе Газа.
7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила заложников в израильских общинах. В Тель-Авиве называют цифру в 200 человек.
После этого Израиль объявил войну, а парламентские силы договорились о создании чрезвычайного правительства.
ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. При этом ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по Израилю. А Израиль наносит удары по сектору Газа.