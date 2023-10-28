Нефть марки Brent подорожала в течение 15 минут после появления слухов о начале наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа.

Соответствующую инфографику публикует ресурс OilPrice.com.

Сообщается, что декабрьские фьючерсы на Brent подорожали на 3,06%, до 90,67 долларов за баррель.

Другая ходовая нефть марки WTI подорожала на 2,62%. Также заметный рост цен на биржах показывают золото, серебро и медь. Так, стоимость золотых активов поднялась на 0,95% в течение первых 15 минут после появления слухов о начале наземной операции Израиля.

Серебро подскочило в цене на 1,12%, медь подорожала ещё больше - на 1,60%.

Ранее издание Al Jazeera писало, что война Израиля и ХАМАС не должна существенно повлиять на цены на нефть, поскольку ни Израиль, ни Газа не являются крупными производителями.

Напомним, 27 октября в Израиле объявили о расширении масштабов операции в секторе Газа.

Мы разбирались в отдельном материале, начал ли Израиль полномасштабную сухопутную операцию в секторе Газа.

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила заложников в израильских общинах. В Тель-Авиве называют цифру в 200 человек.

После этого Израиль объявил войну, а парламентские силы договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. При этом ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по Израилю. А Израиль наносит удары по сектору Газа.