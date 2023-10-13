Стоимость нефти Brent поднялась выше 90 долларов за баррель впервые за полторы недели.

Об этом пишет журнал Forbes.

Стоимость контрактов на поставку нефти Brent с исполнением в декабре поднялась выше 90 долларов за баррель впервые после 4 октября, следует из данных Межконтинентальной биржи. Цена поднималась почти до 90,5 долларов за баррель - это более чем на 5% превышает итог торгов 12 октября. Еще в начале торгов в пятницу нефть торговалась по 86 долларов за баррель.

В публикации говорится, что рост цен по итогам недели может оказаться самым высоким с весны. Рынок опасается расширения конфликта Израиля с ХАМАС, вмешательства в него Ирана и как следствие - нарушения поставок нефти, считают аналитики.

Кроме того, рынок смутило введение санкций США против двух владельцев танкеров за нарушение потолка цен на нефть из России.

Напомним, в начале сентября стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на лондонской бирже ICE поднялась выше 90 долларов за баррель. Это произошло впервые с 18 ноября 2022 года.

На днях западные издания писали, что цены на нефть взлетели более чем на четыре процента после начала новой войны в Израиле.