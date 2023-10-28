Американский бизнесмен Илон Маск анонсирует предоставление сервиса Starlink для международных и гуманитарных организаций в секторе Газа.

Об этом он сообщил в соцсети X.

"Starlink обеспечит связь для международно-признанных организаций, оказывающих помощь в Газе", - написал Илон Маск.

Напомним, в Газе со вчерашнего дня практически нет телефонной связи и интернета. Международные организации заявляют, что не могут выйти на связь со своими сотрудниками в секторе Газа.

Сегодня представитель армии Израиля заявил, что в секторе Газа сейчас "этап настоящей войны".

Напомним, 7 октября 2023 года, ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила заложников в израильских общинах. В Тель-Авиве называют цифру в 200 человек.

После этого Израиль объявил войну, а парламентские силы договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. При этом ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по Израилю. А Израиль наносит удары по сектору Газа.

Что происходит в Израиле сегодня - в нашей хронике событий.