Представитель армии Израиля Даниэль Хагари заявил, что сейчас в Газе ЦАХАЛ "проходит этапы настоящей войны".

Об этом он сообщил на брифинге в субботу, 28 октября.

Хагари заявил, что вечером пятницы силы ЦАХАЛ вошли на территорию северной части сектора Газа и расширили наземную операцию с участием пехоты, бронетанковых, инженерных и артиллерийских частей, действующих при огневой поддержке.

Кроме того, ЦАХАЛ продолжает массированные атаки с воздуха и моря.

"Войска все еще находятся в поле и продолжают войну. Мы работаем над достижением целей, которые поставили перед собой и которые определены для нас: уничтожение ХАМАС, безопасность границ и усилия по возвращению похищенных. Все это вместе является определяющим при оценке ситуации и принятии решений генштабом и штабов соответствующих родов войск", - заявил Даниэль Хагари.

Тем временем, организация Human Rights Watch заявила, что практически полное отсутствие связи в секторе Газа может стать прикрытием для массовых преступлений.

Служба гражданской обороны сектора Газа заявила, что сотни жилых домов и гражданских зданий в секторе Газа полностью разрушены и тысячи пострадали в результате ночных авиаударов израильской авиации.

"Интенсивные бомбардировки полностью изменили ландшафт северной части сектора Газа", - заявил AFP представитель службы Махмуд Бассаль.

Министерство здравоохранения в секторе Газа заявило, что число погибших в результате израильских атак увеличилось на 377 за последние 24 часа, достигнув 7703 человек.

Палестинская сторона говорит, что авиаудары наносились, в основном, в районах, где расположены две больницы – Аль-Шифа и так называемый Индонезийский госпиталь в Джабалии.

Накануне командование ЦАХАЛ обвинило ХАМАС в том, что боевики ведут свои ракетные обстрелы из больниц и других гражданских объектов, а также обустроили под ними свои командные штабы. ХАМАС эти обвинения отрицает.

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