Израильская армия утверждает, что под зданием одной из крупнейших больниц в секторе Газа "Аль-Шифа" находятся сеть туннелей и один из командных штабов ХАМАС.

ЦАХАЛ сделал такое заявление в своих соцсетях, ссылаясь на данные разведки.

Армия представила инфографику с реконструкцией, как выглядят подземные сооружения по ее версии. Каких-либо независимых подтверждений этой информации пока нет.

"Мы раскрыли обширную информацию, доказывающую, что ХАМАС использует гуманитарную инфраструктуру в Газе для террористической деятельности и защиты террористов и лидеров организаций, пользуясь гуманитарным приютом", - сказано в комментарии к видео.

ХАМАС уже опроверг заявление ЦАХАЛ. Член политбюро организации сказал агентству Reuters, что израильское утверждение представляет собой "прелюдию перед совершением новой резни нашего народа".

Ранее ХАМАС публиковал видео из своих туннелей, не сообщая, где именно они находятся.

7 октября 2023 года, ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила заложников в израильских общинах. В Тель-Авиве называют цифру в 200 человек.

После этого Израиль объявил войну, а парламентские силы договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. При этом ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по Израилю. А Израиль наносит удары по сектору Газа.

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