Израильская армия заявляет, что вошла в северную часть сектора Газа и "расширила зону наземной деятельности". Заявляется, что потерь нет.

Об этом заявил представитель пресс-службы ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

"Войска все еще находятся на территории и продолжают войну", - сказал он.

При этом в ХАМАС говорят, что все израильские наземные атаки отражены.

Также в Telegram-канале ЦАХАЛа сообщили, что сегодня ликвидировали главу воздушной группировки ХАМАСа Асема Абу Ракабу и командующего военно-морскими силами боевиков в бригаде сектора Газа Ратиба Абу Цахибана.

Сообщается, что Абу Ракаба участвовал в планировании массового убийства в населенных пунктах вокруг сектора Газа 7 октября. Руководил террористами, проникавшими в Израиль на парапланах, и отвечал за атаки беспилотников на посты ЦАХАЛа.

Ранее армия Израиля показала кадры действий своих сухопутных войск в секторе Газа. Детальнее о том, что происходит в секторе Газа сейчас, мы разбирались в отдельном материале.

7 октября 2023 года, ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила заложников в израильских общинах. В Тель-Авиве называют цифру в 200 человек.

После этого Израиль объявил войну, а парламентские силы договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. При этом ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по Израилю. А Израиль наносит удары по сектору Газа.

Что происходит в Израиле сегодня - в нашей хронике событий.