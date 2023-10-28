Армия Израиля публикует кадры действий своих сухопутных войск в секторе Газа. На них видны подразделения пехоты, инженерных войск и танков. Утверждается, что они находятся в секторе Газа с ночи.

Об этом заявил представитель пресс-службы ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

"В настоящий момент силы ЦАХАЛ все еще находятся в Газе, действуя глубже на территории, контролируемой ХАМАСом, чем предыдущие ограниченные вторжения", - говорится в заявлении.

Напомним, вчера Израиль объявил о расширении масштабов операции в секторе Газа. При этом в ЦАХАЛ утверждают, что это еще не анонсированное наземное наступление.

7 октября 2023 года, ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила заложников в израильских общинах. В Тель-Авиве называют цифру в 200 человек.

После этого Израиль объявил войну, а парламентские силы договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. При этом ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по Израилю. А Израиль наносит удары по сектору Газа.

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