Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сначала опубликовал пост с критикой израильской разведслужбы, а потом удалил его.

Пост появился в соцсети Х.

В своем сообщении Нетаньяху обвинил разведслужбу в том, что та не предупредила его о военных намерениях террористической организации ХАМАС.

"Напротив, все силовики, включая главу военной разведки и главу Шин-Бет (службы безопасности Израиля - Ред.), придерживались мнения, что сдерживание работало против ХАМАС", - написал Нетаньяху в сети X.

Пост вызвал бурную реакцию в политических кругах Израиля, том числе со стороны некоторых членов военного кабинета. Премьера обвинили в попытке расколоть общество. Поэтому позже он удалил пост, сообщает The Times of Israel.

Спустя некоторое время Нетаньяху извинился за свой пост в новой записи.

"Я был неправ. То, что я сказал, не должно было быть сказано, и я приношу свои извинения за это. Я полностью поддерживаю всех руководителей силовых структур", — заявил Нетаньяху в своем сообщении в социальной сети Х.

Ранее США получили разведданные о том, что и руководство Ирана было удивлено атакой ХАМАС на Израиль.

7 октября 2023 года, ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила заложников в израильских общинах.

После этого Израиль объявил войну, а парламентские силы договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. При этом ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по Израилю. А Израиль наносит удары по сектору Газа.

28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале "второго этапа войны" - с наземной операцией.

Что происходит в Израиле сегодня - в нашей хронике событий.