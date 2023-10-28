Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале "второго этапа войны" - с наземной операцией.

Об этом премьер Израиля заявил на брифинге в Тель-Авиве.

По его словам, израильские войска вошли в сектор Газа с целью уничтожения ХАМАС и освобождения всех заложников.

Нетаньяху добавил, что решение начать наземное вторжение было принято военным кабинетом единогласно.

В свою очередь министр обороны Израиля Йоав Галант заявил: "Это будет длительная война".

Ранее представитель армии Израиля заявил, что в секторе Газа сейчас "этап настоящей войны".

Также сегодня представитель пресс-службы ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что израильская армия вошла в северную часть Газы.

7 октября 2023 года, ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила заложников в израильских общинах. В Тель-Авиве называют цифру в 200 человек.

После этого Израиль объявил войну, а парламентские силы договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. При этом ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по Израилю. А Израиль наносит удары по сектору Газа.

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