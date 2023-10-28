ХАМАС накопил огромные запасы продовольствия и топлива, которые позволят держать оборону в течении нескольких месяцев.

Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на слова арабских и западных чиновников.

"Официальные лица утверждают, что у ХАМАС есть сотни тысяч галлонов топлива для транспорта и ракет, схроны с боеприпасами, взрывчатка и материалы для её оперативного производства, склады с провизией, водой и медикаментами", - приводит издание слова представителей властей арабских и западных стран.

В частности, по словам высокопоставленного представителя властей Ливана, ХАМАС, численность боевиков которого оценивают в 35-40 тысяч человек, располагает запасами на три-четыре месяца осады без необходимости их пополнять.

По данным источников газеты, запасы ХАМАС хранит в основном под землей, поэтому более конкретную информацию о них получить трудно. При этом источник в Ливане добавил, что ХАМАС располагает оружейными мастерскими в бункерах, которые трудно засечь разведке Израиля.

Ранее немецкое издание DW написало, что известно о туннелях ХАМАС под Газой, которые хочет штурмовать Израиль. Сеть из примерно 1300 туннелей имеет общую длину около 500 километров, причем некоторые из них находятся на глубине 70 метров под землей. Это одна из крупнейших сетей подземных коммуникаций в мире - и, видимо, это будет самая большая проблема для армии Израиля, предупреждают аналитики.

Мы также публиковали видео катакомб ХАМАС в секторе Газа.