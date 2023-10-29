Армия Израиля расширила наземные операции в секторе Газа и ввела дополнительные силы
Военные Израиля заявляют, что минувшей ночью "расширили наземные операции в секторе Газа, введя дополнительные силы".
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.
"Сводные боевые группы атаковали отряды террористов, пытавшиеся атаковать силы и отряды, планировавшие стрельбу противотанковыми средствами и наводившие авиацию на цели с земли", - говорится в сообщении.
Вчера премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале "второго этапа войны" - с наземной операцией. По его словам, решение начать наземное вторжение было принято военным кабинетом единогласно.
В свою очередь министр обороны Израиля Йоав Галант заявил: "Это будет длительная война".
Ранее представитель армии Израиля заявил, что в секторе Газа сейчас "этап настоящей войны".
Также вчера в ЦАХАЛе сообщили, что израильская армия вошла в северную часть Газы.
Напомним, 7 октября 2023 года, ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила заложников в израильских общинах.
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