Военные Израиля заявляют, что минувшей ночью "расширили наземные операции в секторе Газа, введя дополнительные силы".

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

"Сводные боевые группы атаковали отряды террористов, пытавшиеся атаковать силы и отряды, планировавшие стрельбу противотанковыми средствами и наводившие авиацию на цели с земли", - говорится в сообщении.

Вчера премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале "второго этапа войны" - с наземной операцией. По его словам, решение начать наземное вторжение было принято военным кабинетом единогласно.

В свою очередь министр обороны Израиля Йоав Галант заявил: "Это будет длительная война".

Ранее представитель армии Израиля заявил, что в секторе Газа сейчас "этап настоящей войны".

Также вчера в ЦАХАЛе сообщили, что израильская армия вошла в северную часть Газы.

Напомним, 7 октября 2023 года, ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила заложников в израильских общинах.

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