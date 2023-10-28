Иран не будет следовать предостережениям США о невмешательстве в палестино-израильский конфликт.

Об этом заявил президент исламской республики Эбрахим Раиси, передаёт агентство Fars.

"Вашингтон хочет, чтобы Иран не вмешивался в конфликт Палестины с Израилем, в то же время США оказывают широкую поддержку Израилю, что в итоге делает их призывы пустыми и бесполезными", - заявил Раиси.

Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан предупредил Соединённые Штаты о возможном военном ответе. В своем обращении к Генеральной Ассамблее главный иранский дипломат заявил, что если боевые действия Израиля против ХАМАС не прекратятся, то США "не будут избавлены от этого огня".

Мы также сообщали, что в Иране предупредили о готовности без раздумий нанести ракетный удар по израильской Хайфе. Такое заявление сделал заместитель командующего Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Али Фадави. По его словам, если это будет необходимо и будет отдан соответствующий приказ, Иран нанесёт удар по северному израильскому портовому городу "без колебаний".