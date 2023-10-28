Израиль отзывает своих дипломатических представителей из Турции.

Об этом сообщил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, передаёт издание The Times of Israel.

Он также призвал к "переоценке дипломатических отношений с Турцией" после заявлений Реджепа Эрдогана о военных преступлениях.

Отметим, что планы отозвать дипломатов Тель-Авив озвучивал ещё на прошлой неделе. Вместе с этим Израиль призвал своих граждан покинуть Турцию "из-за террористических угроз".

Напомним, в Турции идут антиизраильские митинги, на одном из которых сегодня выступил президент Эрдоган, жёстко раскритиковавший Израиль и обвинивший Запад в ситуации вокруг сектора Газа.

Ранее Эрдоган отменил свой визит в Израиль и назвал ХАМАС "освободительной организацией".

"ХАМАС – не террористическая организация, а освободительная организация, борющаяся за защиту своей земли. Израиль, Запад вам очень многое должен, Турция вам ничего не должна", - заявил Реджеп Эрдоган.

Мы также сообщали, что в Израиле осудили Грету Тунберг за поддержку Палестины и назвали сторонницей терроризма.