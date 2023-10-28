Израиль отзывает своих дипломатов из Турции после заявлений Эрдогана
Израиль отзывает своих дипломатических представителей из Турции.
Об этом сообщил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, передаёт издание The Times of Israel.
Он также призвал к "переоценке дипломатических отношений с Турцией" после заявлений Реджепа Эрдогана о военных преступлениях.
Отметим, что планы отозвать дипломатов Тель-Авив озвучивал ещё на прошлой неделе. Вместе с этим Израиль призвал своих граждан покинуть Турцию "из-за террористических угроз".
Напомним, в Турции идут антиизраильские митинги, на одном из которых сегодня выступил президент Эрдоган, жёстко раскритиковавший Израиль и обвинивший Запад в ситуации вокруг сектора Газа.
Ранее Эрдоган отменил свой визит в Израиль и назвал ХАМАС "освободительной организацией".
"ХАМАС – не террористическая организация, а освободительная организация, борющаяся за защиту своей земли. Израиль, Запад вам очень многое должен, Турция вам ничего не должна", - заявил Реджеп Эрдоган.
Мы также сообщали, что в Израиле осудили Грету Тунберг за поддержку Палестины и назвали сторонницей терроризма.