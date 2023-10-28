Министерство иностранных дел Египта предупредило о "серьезных опасностях и беспрецедентных гуманитарных последствиях для безопасности", которые могут быть вызваны сухопутной операцией в Газе.

Египет обвинил правительство Израиля в "нарушении резолюции ООН, призывающей к немедленному прекращению огня" и призвал Израиль способствовать доставке гуманитарной помощи в сектор Газа.

Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня обратился к Израилю с требованием "немедленно прекратить это безумие и атаки на сектор Газа". Он добавил, что обстрелы анклава были направлены "против женщин, детей и ни в чём не повинных гражданских лиц".

Кроме того, в связи с обострением на Ближнем Востоке высказался лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. По его словам, "пламя войны" может распространиться и на другие регионы мира.

"Третья мировая война вот-вот начнется. Все должны быть готовы!", - заявил Ким Чен Ын.

Ранее сообщалось, что израильская армия вошла в северную часть Газы. ЦАХАЛ ликвидировал главу ВМС ХАМАСа

Напомним, 7 октября 2023 года, ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила заложников в израильских общинах. В Тель-Авиве называют цифру в 200 человек.

После этого Израиль объявил войну, а парламентские силы договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. При этом ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по Израилю. А Израиль наносит удары по сектору Газа.

Что происходит в Израиле сегодня - в нашей хронике событий.