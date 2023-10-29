Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Израиль пересек "красные линии". По его словам, это "может заставить каждого принять меры".

"Преступления сионистского режима перешли красные линии, что может вынудить каждого принять меры. Вашингтон просит нас ничего не предпринимать, но они продолжают оказывать широкую поддержку Израилю", - сказал Раиси.

Ранее глава Ирана заявил, что его страна не будет следовать предостережениям США от вмешательства в палестино-израильский конфликт.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан предупредил Соединённые Штаты о возможном военном ответе. В своем обращении к Генеральной Ассамблее главный иранский дипломат заявил, что если боевые действия Израиля против ХАМАС не прекратятся, то США "не будут избавлены от этого огня".

Мы также сообщали, что в Иране предупредили о готовности без раздумий нанести ракетный удар по израильской Хайфе.

Напомним, 28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале "второго этапа войны" - с наземной операцией.

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