Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что если в войну с палестинцами вступит "Хезболла", это приведет к "небывалым разрушительным последствиям" для Ливана.

Заявление прозвучало во время выступления Нетаньяху перед израильскими военными.

Он отметил, что при таком сценарии в движении будут "скучать" по Второй ливанской войне.

"Мы причиним вред такого масштаба, который нельзя себе и представить, и это станет разрушительным для Ливана", — сказал премьер.

В свою очередь израильский министр экономики и промышленности Нир Баркат пообещал, что в случае атак со стороны "Хезболлы" Израиль также атакует Иран.

"План Ирана состоит в том, чтобы атаковать Израиль по всем фронтам. Если мы обнаружим, что они намереваются атаковать Израиль, мы не просто нанесем ответный удар по этим фронтам, но ударим по голове змеи - по Ирану", - сказал Баркат в интервью Daily Mail.

"Очень четкий сигнал заключается в том, что мы также собираемся преследовать руководителей Ирана. Когда мы это сделаем? Когда мы решим", - добавил он и заверил, что "мы сотрем вас с лица Земли".

Считается, что Иран поддерживает "Хезболлу". При этом на Западе заявляют, что не видят связей между вторжением ХАМАС в Израиль и Тегераном. Также американские СМИ пишут, что Вашингтон призывает израильтян не повышать градус конфликта с "Хезболлой".

7 октября 2023 года, ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка захватила заложников в израильских общинах.

Военно-политический кабинет Израиля объявил войну — впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля, однако ХАМАС продолжил наносить совершать обстрелы. Израиль наносит удары по сектору Газа.

17 октября произошел удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, в результате погибли сотни человек. В Тель-Авиве заявили, что по госпиталю прилетела ракета движения "Исламский джихад".

Вчера в Палестине сообщили об обстреле центрального рынка в секторе Газа, заявляется о 12 погибших.

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