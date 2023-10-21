Президент США Джо Байден и его помощники призывают Израиль не наносить превентивных ударов по ливанской "Хезболле". Это может открыть второй фронт для Израиля.

Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники.

"Некоторые из наиболее воинственно настроенных членов израильского военного кабинета хотят вступить в бой с "Хезболлой". Американцы доносят до израильтян трудности борьбы как с ХАМАС на юге, так и с гораздо более мощными силами Хезболлы на севере", - пишет газета.

Среди сторонников войны с "Хезболлой" называют министра обороны Йоава Галланта. В таких планах он признался в личной беседе с госсекретарем США Энтони Блинкеном. США против, поскольку такой конфликт может вовлечь как Соединенные Штаты, так и Иран.

Сейчас идут активные попытки высокопоставленных американских чиновников предотвратить израильское наступление на "Хезболлу". У Байдена есть "обеспокоенность" относительно военных планов Израиля.

Параллельно США пытаются выйти на контакт с "Хезболлой" и убедить ее не вступать в войну. Также ведется работа с Израилем, который пытаются удержать от "жестких" шагов по сектору Газа (что могло бы дать "Хезболле" предлог для вступления в войну).

Недавно писали, что США предостерегают Израиль от длительной оккупации сектора Газа с большим количеством жертв.

Ровно две недели назад, 7 октября 2023 года, ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка захватила заложников в израильских общинах.

Военно-политический кабинет Израиля объявил войну — впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля, однако ХАМАС продолжил наносить совершать обстрелы. Израиль наносит удары по сектору Газа.

17 октября произошел удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, в результате погибли сотни человек. Это вызвало волну негодования в исламском мире и протесты во многих странах Запада. В Тель-Авиве заявили, что по госпиталю прилетела ракета движения "Исламский джихад".

18 октября в Израиле побывал с визитом президент США Джо Байден.

19 октября мировое сообщество продолжило обсуждать гуманитарную ситуацию в Газе и право Израиля ответить на действия ХАМАС.

В ночь на 20 октября Байден выступил с обращением к нации по поводу войны в Израиле, ответа США на атаку ХАМАС, а также ситуации в Украине.

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