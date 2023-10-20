Израиль просят отложить наземную операцию в Газе, пока идут переговоры с ХАМАС об освобождении заложников. Речь идет о переговорах при посредничестве Катара.

Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство пишет о том, что Израиль об этом просят США и ЕС.

Ранее в Катаре заявляли о желании выступить посредником при обмене пленными между Израилем и ХАМАС.

Сегодня в ХАМАС заявили, что после переговоров с Катаром освободили по гуманитарным соображениям двух американских заложниц - мать и дочь.

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила заложников в нескольких израильских общинах.

Военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

18 октября в Израиле побывал с визитом президент США Джо Байден.

В ночь на 20 октября Байден выступил с обращением к нации по поводу войны в Израиле, ответа США на атаку ХАМАС, а также ситуации в Украине.

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