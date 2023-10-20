У некоторых боевиков ХАМАС, напавших на Израиль, обнаружили наркотик притупляющий страх, боль и голод - СМИ
У нескольких убитых и пленных боевиков ХАМАСа, которые участвовали в массовой атаке на Израиль, обнаружили наркотическое ващество каптагон.
Об этом сообщает израильский 12 канал.
По заявлению СМИ, данное психотропное вещество, которое еще называют "кокаином для бедных", в секторе Газы употребляют десятки тысяч палестинцев.
Также в соцсетях появились видео пакетов в брошенных автомобилях террористов ХАМАС якобы с этим наркотиком.
Дешевый и простой в производстве каптагон стал популярен в странах Ближнего Востока. Считается, что боевики ИГИЛ употребляли именно его, когда шли совершать теракты. За это каптагон также прозвали "наркотиком джихада".
Данный препарат притупляет боль, страх и чувство голода. После его употребления человек может долго бодрствовать, уверенность в себе при этом возрастает до состояния эйфории, что повышает готовность идти на риск. Но ухудшается физическое состояние.
Ранее израильские СМИ заявляли, что вместе с боевиками ХАМАС поселения израильтян 7 октября громили палестинские женщины и дети.
7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила заложников в нескольких израильских общинах.
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