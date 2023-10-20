У нескольких убитых и пленных боевиков ХАМАСа, которые участвовали в массовой атаке на Израиль, обнаружили наркотическое ващество каптагон.

Об этом сообщает израильский 12 канал.

По заявлению СМИ, данное психотропное вещество, которое еще называют "кокаином для бедных", в секторе Газы употребляют десятки тысяч палестинцев.

Также в соцсетях появились видео пакетов в брошенных автомобилях террористов ХАМАС якобы с этим наркотиком.

Дешевый и простой в производстве каптагон стал популярен в странах Ближнего Востока. Считается, что боевики ИГИЛ употребляли именно его, когда шли совершать теракты. За это каптагон также прозвали "наркотиком джихада".

Данный препарат притупляет боль, страх и чувство голода. После его употребления человек может долго бодрствовать, уверенность в себе при этом возрастает до состояния эйфории, что повышает готовность идти на риск. Но ухудшается физическое состояние.

Ранее израильские СМИ заявляли, что вместе с боевиками ХАМАС поселения израильтян 7 октября громили палестинские женщины и дети.

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила заложников в нескольких израильских общинах.

Военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

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