У движения ХАМАС может быть "смертельный сюрприз" для армии Израиля.

Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на экспертов.

В публикации говорится, что террористическая группировка годами работала над приобретением подводных дронов и другого новейшего оружия, которое пока не было использовано.

Палестинцы приобрели технологии для создания целого ряда новых видов оружия, от мощных противотанковых мин и придорожных бомб до высокоточных ракет. Некоторые из них были разработаны инженерами ХАМАС за пределами Газы, в большинстве случаев при технической помощи Ирана.

Эксперты допускают, что ХАМАС понимает, что Израиль предпримет ответные действия после его атаки. А потому после начала сухопутной операции может нанести неожиданный удар, возможно, по целям вдали от линии фронта.

"Идея состоит в том, чтобы перейти на более высокий уровень эскалации, а затем вытащить кролика из шляпы", - заявил Фабиан Хинц, оборонный аналитик Международного института стратегических исследований британского аналитического центра.

Представитель Армии обороны Израиля ответил, что у них "есть системы защиты", пишет WP.

Накануне газета Politico писала, что ХАМАС и "Хезболла" планируют открыть второй фронт в Ливане против Израиля.

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