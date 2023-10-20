Пентагон намерен отправить на правах аренды обратно в Израиль для защиты от ракет приобретенные раньше у Тель-Авива две системы противоракетной обороны "Железный купол".

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова американского чиновника и представителя Конгресса США.

Источники рассказали, что Министерство обороны США сообщило членам Конгресса на брифинге о своих планах сдать системы "Железный купол" обратно в аренду Израилю. Передача систем может произойти уже в течение нескольких ближайших дней, сказал представитель Конгресса.

При таком финансовом соглашении право собственности остается за покупателем - то есть США.

Пентагон рассматривал и испытывал эти системы в качестве средства защиты территории Гуама от китайских ракет.

Система "Железный купол" была разработана государственной компанией Израиля Rafael Advanced Defence Systems при поддержке США для противодействия ракетным обстрелам Ливана, которым израильские города подвергались во время войны с "Хезболлой" в 2006 году, а также со стороны палестинцев в секторе Газа, где в 2007 году власть захватили боевики из движения ХАМАС. В 2011 году она была введена в эксплуатацию.

Напомним, накануне западные СМИ сообщали, что Пентагон планирует отправить в Израиль десятки тысяч 155-мм артиллерийских снарядов, выделенных Украине.

Ранее мы писали, что США отправят к берегам Израиля более четырех тысяч моряков и морских пехотинцев.