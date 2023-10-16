Вечером в понедельник, 16 октября, в Брюсселе неизвестный устроил стрельбу, в результате которой погибли два человека. По данным местных СМИ, он кричал "Аллаху Акбар". Стрельба началась около часа назад.

Соответствующее видео опубликовали Telegram-каналы.

Теракт произошёл в районе стадиона, где сегодня проходит футбольный матч между сборными Бельгии и Швеции в рамках отборочного тура к чемпионату Европы 2024 года. Стрелок убил двух шведских болельщиков в футболках своей национальной команды.

Позже террорист из Брюсселя записал видеообращение, в котором представился членом ИГИЛ и заявил, что убил "неверных".

Нападавший, вооруженный автоматом, скрылся с места происшествия и все еще на свободе.

Напомним, на днях неизвестный открыл стрельбу по прохожим у Цветочных ворот Иерусалима. Ранены двое полицейских, стрелявший убит.

А летом в Иране террорист устроил стрельбу в мечети - в мавзолее Шах-Черах. Погиб человек, восемь ранены. Силы безопасности арестовали террориста. Сообщалось, что ответственность за нападение взяли на себя члены террористической группировки "Исламское государство".