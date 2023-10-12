Утром 12 октября в Киеве вооруженный мужчина ворвался в бизнес-центр, выгнал охранников из здания и произвел несколько хаотических выстрелов.

Об этом сообщает пресс-служба МВД в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, инцидент произошел на проспекте Вацлава Гавела в Соломенском районе. Мужчина пытался установить растяжку у входной двери, чтобы не пустить правоохранителей. На место прибыл спецназ "Корд".

В результате переговоров мужчина был задержан.

Ранее мы рассказывали, как в Киеве владелец офиса устроил перестрелку с охраной в офисном центре на Печерске, в результате пострадал человек. "Корд" провел спецоперацию и задержал злоумышленника.

А весной произошла стрельба в Святошинском районе Киева. Молодые люди выясняли между собой отношения на улице при помощи огнестрельного оружия. Когда полицейские прибыли по вызову на место стрельбы, оказалось, что происходят "разборки" между четырьмя мужчинами в возрасте от 19 до 24 лет.

Также недавно в Киеве поймали вооруженного преступника, который при задержании ударил полицейского ножом.