Печерский районный суд Киева оштрафовал на 1,7 тысяч гривен мужчину за стрельбу из оружия в неположенном месте. По словам стрелка, он действовал из благородных побуждений, желая спасти белку от нападавших на нее ворон.

Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на постановление суда от 1 июня.

Как сказано в составленном на мужчину админпротоколе, 8 апреля он выстрелил из травматического пистолета "Форт-12Р". В своих письменных объяснениях он рассказал, что стрелял резиновыми пулями, чтобы отогнать птиц, охотившихся на белку. И добавил, что признает свою вину.

Суд тоже признал вину мужчины по статье 174 Кодекса об административных правонарушениях, запрещающей стрельбу из оружия в пределах населенных пунктов в неотведенных для этого местах. Суд применил к нарушителю минимальный штраф.

Кроме того, судьи постановили конфисковать пистолет в пользу государства. Также нарушителя обязали заплатить 536,8 гривен судебного сбора.

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