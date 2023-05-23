Несовершеннолетний парень заплатит штраф в 51 гривну за секс с 18-летней львовянкой на троллейбусной остановке. Дело рассматривалось во Франковском районном суде Львова.

Об этом пишет издание Zahid Net.

Сам инцидент произошел на троллейбусной остановке по ул. Кульпарковская, 123 еще в феврале.

Несовершеннолетний парень не пришел на заседание, однако это не помешало судье оштрафовать его на 51 грн.

"Будучи обнаженным ниже пояса вступил в контакт (половое сношение) с гражданкой, чем нарушил общественный порядок, что стало проявлением бесстыдства и грубой непристойности", - говорится в обнародованном постановлении суда.

18-летнюю львовянку ранее уже осудили по данному эпизоду. На заседании она свою вину полностью признала, а суд, признав ее виновной, ограничился устным замечанием.

При этом год назад данную девушку, тогда еще несовершеннолетнюю, уже судили за то, что она пила пиво на спортивной площадке. Тогда суд тоже ограничился устным предупреждением.

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