В Киеве владелец офиса устроил перестрелку с охраной в офисном центре на Печерске, в результате пострадал человек.

Об этом сообщает в понедельник, 17 июля, пресс-служба Национальной полиции на своей странице в Facebook.

По данным правоохранителей, сегодня утром мужчина зашел в офисное здание на улице Бойчука. Сработала сигнализация, приехала частная охрана. Тогда мужчина выстрелил в сторону прибывших, ранив одного сотрудника охраны, а затем вооруженный забаррикадировался в кабинете.

КОРД провел спецоперацию и задержал злоумышленника.

Им оказался владелец офиса 1980 года рождения. Мотивы его действий устанавливаются.

Раненый сотрудник охраны госпитализирован.

Напомним, в мае в Святошинском районе Киева произошла стрельба. Молодые люди выясняли между собой отношения на улице при помощи огнестрельного оружия. Когда полицейские прибыли по вызову на место стрельбы, оказалось, что происходят "разборки" между четырьмя мужчинами в возрасте от 19 до 24 лет.

А зимой в Кривом Роге неизвестный вышел из авто и устроил стрельбу на улице. О пострадавших информации не поступало, стрелка задержали.