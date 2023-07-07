В пятницу, 7 июля, в Сумах мужчина открыл стрельбу с третьего этажа многоквартирного дома.

Об этом пишут местные Telegram-каналы.

По данным местного издания "Данкор", мужчина открыл стрельбу с третьего этажа дома, напротив которого находится пострадавшая от прилета на прошлой неделе многоэтажка.

По словам очевидцев, стрелок целился в людей, но попал в автомобиль. Он еще не задержан.

В полиции сообщили, что предпринимаются необходимые меры для его поимки.

По данным пабликов, в связи мерами по задержанию мужчины в городе улицу Петропавловскую перекрыли в обе стороны. Как пишет "Суспильне", в "Электроавтотрансе" заявляют, что коммунальный транспорт будет временно перевозить пассажиров по частично измененной схеме: троллейбус № 14 будет разворачиваться через автовокзал, троллейбусы № 4 и № 8 - через рынок, автобусы № 62 и № 64 - по улице Шишкаровская до ЦГБ, далее по маршруту.

Ранее мы рассказывали, что в мае в Святошинском районе Киева произошла стрельба. Молодые люди выясняли между собой отношения на улице при помощи огнестрельного оружия.

А зимой в Кривом Роге неизвестный вышел из авто и устроил стрельбу на улице. О пострадавших информации не поступало, стрелка задержали.