В Шевченковском суде Киева ближе к вечеру прогремел взрыв и раздались выстрелы. Как оказалось, во время слушания дела Игоря Гуменюка, устроившего взрыв под Верховной Радой летом 2015 года, подсудимый попытался совершить побег.

"Страна" следит за тем, что происходит в здании суда и около него.

20.57 Адвокат Виктор Байда прокомментировал "Стране" действия своего подзащитного Игоря Гуменюка, который сначала пытался сбежать из суда, а потом, по словам главы МВД Игоря Клименко, погиб при взрыве.

"Я бы не сказал, что это очень умный поступок, это уже отчаяние. Как я это понимаю. Все, что было у человека до того времени как он попал за решетку — школа и служба. Не удавалось изменить меру пресечения по статье, которую ему инкриминировали. Чтобы было в результате я не знаю, но статья предусматривает пожизненный срок. На этом всегда настаивали, мол, ему грозит пожизненный срок, он может скрываться, поэтому нужно продолжить меру пресечения содержание под стражей", — говорит Байда.

Другой адвокат Гуменюка Александр Свиридовский заявил, что дело Гуменюка рассматривалось уже 8 лет.

"У него подавленное состояние, потому что 31 августа уже будет 8 лет, как он в СИЗО без приговора суда. Если это действительно он совершил такие действия, то я считаю, что значительная часть вины в этом лежит на прокуроре и суде, который продлевает его содержание под стражей", - заявил адвокат.

Также он сказал, что Гуменюк неоднократно подавал заявления с просьбой мобилизовать его в армию.

20.31 Исполняющий обязанность главы судебной охраны Украины Виктор Мороз заявил, что обвиняемого Игоря Гуменюка в Шевченковском райсуде сопровождали три конвоира.

"Конвоиры были обязаны произвести проверку Гуменюка на наличие у него запрещенных предметов. Как у него оказалась взрывчатка будет устанавливать следствие", - заявил Мороз.

20.09 Брифинг главы МВД Игоря Клименко около здания Шевченковского райсуда.

20.06 Подробности происшествия в Шевченковском суде от главы МВД Игоря Клименко.

Обвиняемый Гуменюк после заседания суда закрылся в туалете, затем открыл дверь и выбросил по караулу взрывные устройства.

После этого он пытался покинуть здание суда. Конвой его остановил выстрелом в воздух, он забаррикадировался в помещении. Затем он бросил еще одно взрывное устройство в полицейских, их спасли щиты. Гуменюк погиб при взрыве.

20.02 Глава МВД Игорь Клименко заявил, что во время штурма в Шевченковском райсуде Киева ранены двое бойцов КОРДа. Их жизнь спасли щиты, с которыми двигались спецназовцы.

19.53 Устроивший взрыв в Шевченковском райсуде Игорь Гуменюк погиб. По предварительной информации, сам себя подорвал, сообщил глава МВД Игорь Клименко.

19.52 Офис генпрокурора подтверждает информацию "Страны" о том, что совершивший взрыв в здании Шевченковского райсуда обвиняемый Игорь Гуменюк заперся в комнате конвоиров, а попытку побега совершил из туалета в зале суда.

19.51 В Шевченковском райсуде все еще продолжается штурмовая операция. Силовики передвигаются по территории суда, прячутся за деревьями, кричат: "Выходи, это полиция".

19.45 По данным "Страны", в Шевченковском суде ранены двое военнослужащих из в/ч №3066 Нацгвардии Украины. Пока подробностей об их состоянии нет.

19.40 При взрыве в Шевченковском райсуде Киева пострадали два сотрудника правоохранительных органов, сообщает Офис генпрокурора Украины.

19.34 В Шевченковский райсуд приехал министр внутренних дел Игорь Клименко.

19.31 Скорая в которую погрузили людей на носилках покинула территорию Шевченковского райсуда.

19.19 Из здания Шевченковского райсуда вынесли двух человек на носилках.

19.10 После взрыва из здания Шевченковского райсуда выбежал полицейский и потребовал, чтобы срочно подъехала скорая помощь.

19.08 В Шевченковском суде прозвучал новый взрыв. Около суда правоохранители говорят, что спецназ начал штурм.

19.06 "Стране" стали известны подробности происшествия в Шевченковском суде Киева. Предварительная информация о взятии заложников не подтвердилась.

Как сообщил источник "Страны" в правоохранительных органах, 5 июля, около 17.20, обвиняемый по ч.3 ст.258, ч.1 ст.263, ч.2 ст.342 УК Украины Игорь Гуменюк (17.04.1994 г.р.), в помещении Шевченковского районного суда Киева, находясь в туалете, предпринял попытку побега из-под стражи, используя предварительно самодельное взрывное устройство неизвестного происхождения.

По указанному факту Шевченковским УП ГУНП в г. Киеве начато досудебное расследование по уголовному производству по ст.15 ч.2 ст.393 ч.2 УК Украины.

"В настоящее время Гуменюк заперся в комнате конвоиров. Предварительная информация о завладении оружием и заложниках не подтвердилась.

Принимаются меры по задержанию нападающего", - добавил источник "Страны".

18.51 Подробности о теракте 31 августа 2015 года под Радой, обвиняемым в котором походит Игорь Гуменюк, устроивший сегодня взрыв в Шевченковском суде Киева.

31 августа 2015 года состоялось голосование в первом чтении о внесении изменений в Конституцию касательно особого статуса Донбасса (это было условие вторых Минских соглашений).

Под стенами Рады в знак протеста против внесения особого статуса в Конституцию митинговали несколько тысяч человек. Организатором была партия "Свобода".

После того, как законопроект удалось принять 265-ю голосами в первом чтении, под парламентом начались стычки с правоохранителями. Несколько сотен протестующих предприняли попытку прорваться через кордон силовиков в Раду. В какой-то момент раздался сильный хлопок. Из толпы протестующих по нацгвардейцам бросили боевую гранату.

В результате взрыва погибли четыре срочника Нацгвардии: Игорь Дебрин, Дмитрий Сластников, Александр Костина и Богдан Дацюк. Еще более сотни человек получили ранения.

На видео с площади Конституции попал человек, который бросил гранату. Также на видеозаписях видно, что перед этим еще один мужчина поджигает дымовую шашку.

Правоохранители оперативно идентифицировали двух причастных к взрыву. Это были ветераны АТО: боец батальона "Січ" Игорь Гуменюк и боец батальона "Карпатська Січ" Сергей Крайняк. Гуменюк бросил гранату, а Крайняк зажег шашку, чтобы дым от нее закрыл Гуменюка во время броска.

При этом в рюкзаке Гуменюка была еще одна граната и, судя по видео, которое предоставило следствие, после первого броска он засунул руку в рюкзак, чтобы взять еще один боеприпас. Однако условия для этого не подходили, и метатели гранат отступили, воспользовавшись суматохой.

Сотрудники госохраны засекли бросивших гранату и задержали Гуменюка у метро "Арсенальная".

Дело уже несколько лет слушается в Шевченковском райсуде Киева.

В 2020 году суд решил выпустить под домашний арест Сергея Крайняка. Гуменюк остался под стражей.

Обвиняемые вину не признают, хотя у Гуменюка и нашли после задержания в рюкзаке гранату и чеку от еще одной. А на видеозаписи с камер наблюдения у Верховной Рады зафиксировано, что человек в шортах и в армейских берцах бросает гранату в нацгвардейцев. Именно так и был одет Гуменюк после задержания.

18.45 К Шевченковскому суду, где обвиняемый устроил взрыв, продолжают прибывать силовики. Приехали еще около 40 солдат Нацгвардии.

18.29 Территорию вокруг Шевченковского суда оцепили правоохранители.

На месте очень много полиции. Дежурит пять автомобилей скорой помощи, несколько пожарных машин. Также около суда находятся десятки спецназовцев.

18.24 В данный момент, как сообщает источник "Страны", Игорь Гуменюк закрылся с двумя конвоирами в туалете Шевченковского райсуда Киева и взорвал взрывпакет.

18.24 Местные паблики сообщают о перекрытии дорог в районе Шевченковского суда, где обвиняемый в теракте под Радой Игорь Гуменюк устроил взрыв.

18.18 Глава МВД Игорь Клименко подтверждает взрыв в Шевченковском суде.

"Неустановленное устройство взорвал в суде в Киеве мужчина, которого доставили на заседание", - сообщил Клименко.

18.14 Видео из Шевченковского суда Киева, где обвиняемый Гуменюк устроил взрывы и стрельбу. К суду подъезжают скорые.

18.12 Вот тот самый обвиняемый в теракте 31 августа 2015 года под Радой Игорь Гуменюк.

18.00 По данным "Страны", взрыв произошел в Шевченковском райсуде Киева.

"Обвиняемый Гуменюк, который под Радой 31 августа 2015 года совершил теракт, предпринял попытку побега из под стражи. Он взорвал взрывное устройство в конвойном помещении", - сообщил источник "Страны".

Напомним, 31 августа 2015 года во время акции под Радой, организованной партией "Свобода" против имплементации в Конституцию особого статуса Донбасса, участник митинга бросил боевую гранату в нацгвардейцев.

В результате теракта погибли четверо солдат Нацгвардии. Еще около 140 человек получили ранения.

17.52 Местные паблики сообщают о взрыве и перестрелке в одном из судов Киева.