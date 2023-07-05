Офис генерального прокурора Украины подтвердил информацию "Страны", что совершивший взрыв в здании Шевченковского районного суда обвиняемый Игорь Гуменюк заперся в комнате конвоиров. А попытку побега совершил из туалета в зале суда.

Об этом говорится в телеграм-канале Офиса генпрокурора.

"Предварительно установлено, что обвиняемый, доставленный в суд для участия в судебном заседании, находясь в уборной, предпринял попытку побега из-под стражи. При этом он использовал неустановленное взрывное устройство", - говорится в сообщении.

Сегодня в Шевченковском райсуде Киева обвиняемый Игорь Гуменюк, который 31 августа 2015 года совершил теракт под Верховной Радой, взорвал в конвойном помещении три гранаты, выхватил пистолет и захватил заложников. Помимо этого, по данным источников "Страны" в правоохранительных органах, он пытался совершить побег.

В Шевченковском районном суде, в котором сегодня прогремел взрыв, ранены двое военнослужащих из в/ч №3066 Национальной гвардии Украины. Устроивший взрыв в Шевченковском райсуде Игорь Гуменюк погиб. По предварительной информации - сам себя подорвал, сообщил глава МВД Игорь Клименко.