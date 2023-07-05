"Стране" стали известны подробности происшествия в Шевченковском суде Киева.

Как сообщил источник "Страны" в правоохранительных органах, 5 июля, около 17.20, обвиняемый по ч.3 ст.258, ч.1 ст.263, ч.2 ст.342 УК Украины Игорь Гуменюк (17.04.1994 г.р.), в помещении Шевченковского районного суда Киева, находясь в уборной, предпринял попытку побега из-под стражи, используя предварительно самодельное взрывное устройство неизвестного происхождения.

По указанному факту Шевченковским УП ГУНП в г. Киеве начато досудебное расследование по уголовному производству по ст.15 ч.2 ст.393 ч.2 УК Украины.

"В настоящее время Гуменюк заперся в комнате конвоиров. Предварительная информация по завладению оружием не подтвердилась, заложников и пострадавших нет, принимаются меры по задержанию нападающего", - добавил источник "Страны".

Правоохранители, которые находятся под Шевченковским судом подтверждают информацию "Страны", что пострадавших в Шевченковском суде нет. Но официально ситуацию пока никто не комментирует.

Напомним, сегодня в Шевченковском райсуде Киева обвиняемый Игорь Гуменюк, который 31 августа 2015 года совершил теракт под Верховной Радой, взорвал в конвойном помещении три гранаты, выхватил пистолет и захватил заложников. Помимо этого, по данным источников "Страны" в правоохранительных органах, он пытался совершить побег.

В связи с ситуацией территорию вокруг Шевченковского суда оцепили правоохранители, передает корреспондент "Страны". На место прибыло очень много полиции. Дежурит пять автомобилей скорой помощи, несколько пожарных машин. Также около суда находятся десятки спецназовцев.

Позже в Шевченковском суде прозвучал новый взрыв. Говорят, что правоохранители начали штурм.