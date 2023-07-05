Появились подробности о сегодняшнем взрыве, который произошел в Шевченковском районном суде Киева.

В данный момент, как сообщает источник "Страны", подсудимый Игорь Гуменюк закрылся с двумя конвоирами в туалете Шевченковского райсуда столицы и взорвал взрывпакет.

В связи с ситуацией территорию вокруг Шевченковского суда оцепили правоохранители, передает корреспондент "Страны".

На место прибыло очень много полиции. Дежурит пять автомобилей скорой помощи, несколько пожарных машин. Также около суда находятся десятки спецназовцев.

При этом к Шевченковскому суду постоянно продолжают прибывать силовики: вслед за спецназом приехали еще около 40 солдат Национальной гвардии.

На месте событий много журналистов, но их к суду не подпускают.

Напомним, сегодня в Шевченковском райсуде Киева обвиняемый Игорь Гуменюк, который 31 августа 2015 года совершил теракт под Верховной Радой, взорвал в конвойном помещении три гранаты, выхватил пистолет и захватил заложников. Помимо этого, по данным источников "Страны" в правоохранительных органах, он пытался совершить побег.

Ранее мы напоминали, что 31 августа 2015 года во время акции под Радой, организованной партией "Свобода", Гуменюк бросил боевую гранату в нацгвардейцев. В результате теракта погибли четверо солдат Нацгвардии. Еще около 140 человек получили ранения. Участники митинга протестовали против изменений в Конституцию об особом статусе Донбасса, предусмотренном Минскими соглашениями. "Страна" подробно рассказывала об этих событиях в своем материале.