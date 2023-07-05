В Шевченковском районном суде, в котором сегодня прогремел взрыв, ранены двое военнослужащих из в/ч №3066 Национальной гвардии Украины. Пока подробностей об их состоянии нет.

Об этом сообщают источники "Страны" в правоохранительных органах.

О двух пострадавших в ходе взрыва ранее сообщал и Офис генерального прокурора Украины.

"На данный момент он (Гуменюк) закрылся внутри конвойного помещения. Принимаются меры по его задержанию. Есть информация о двух пострадавших среди правоохранителей. Данные уточняются. В настоящее время на месте происшествия находятся прокуроры, следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи", - говорится в сообщении.

Устроивший взрыв в Шевченковском райсуде Игорь Гуменюк погиб. По предварительной информации - сам себя подорвал, сообщил глава МВД Игорь Клименко.

Напомним, сегодня в Шевченковском райсуде Киева обвиняемый Игорь Гуменюк, который 31 августа 2015 года совершил теракт под Верховной Радой, взорвал в конвойном помещении три гранаты, выхватил пистолет и захватил заложников. Помимо этого, по данным источников "Страны" в правоохранительных органах, он пытался совершить побег.

В связи с ситуацией территорию вокруг Шевченковского суда оцепили правоохранители, передает корреспондент "Страны". На место прибыло очень много полиции. Дежурит пять автомобилей скорой помощи, несколько пожарных машин. Также около суда находятся десятки спецназовцев.

Позже "Стране" стали известны подробности происшествия в Шевченковском суде Киева.