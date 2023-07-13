В Сумской области в городе Лебедин днем произошла перестрелка. В ней были ранены двое человек.

Об этом "Стране" рассказали источники в правоохранительных органах.

"Сегодня, приблизительно в 12:05 в отделение полиции города Лебедин пришло сообщение о двух раненых. Полицейские на месте установили личности пострадавших. Ими оказались двое мужчин Криводуд Михаил Викторович 1982 г.р., и Забуга Артём Сергеевич, 1998 г.р. Во время осмотра места происшествия обнаружены автомобили пострадавших, гильзы (предварительно 9 мм к пистолету ПМ), пули, патрон к травматическому пистолету (9 мм), бейсбольная бита со следами крови, следы крови на земле", — сообщил источник. Он добавил, что на данный момент пострадавшие находятся в больнице.

По словам источника, о происшествии полицию уведомили работники военизированной охраны, которые стали очевидцами, как по лесной дороге на большой скорости проехали три автомобиля.

"Кабриолет "Ауди А4", а за ним автомобили марки "Инфинити" и "Тойота". В дальнейшем работники услышали не менее 4-5 выстрелов. Автомобиль "Ауди" с места происшествия скрылся. По указанному факту начато досудебное расследование по ч.2 ст 15- п.1 ч .2 ст.115 УК Украины", — сказал источник "Страны".

Ранее мы рассказывали, как в Святошинском районе Киева произошла стрельба. Молодые люди выясняли между собой отношения при помощи огнестрельного оружия. Когда полицейские прибыли по вызову на место стрельбы, оказалось, что происходят "разборки" между четырьмя мужчинами в возрасте от 19 до 24 лет. Один из них держал в руках оружие, а рядом на земле лежали стреляные гильзы.

Кроме того, "Страна" сообщала, что недавно в Сумах мужчина открыл стрельбу с третьего этажа многоквартирного дома. По словам очевидцев, стрелок целился в людей, но попал в автомобиль.