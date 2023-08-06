В Черкассах мужчина устроил стрельбу на улице и пытался попасть в полицейских. В результате один правоохранитель был ранен.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиция в соцсетях.

Как сказано в посте, сегодня около полуночи в полицию поступила информация о том, что в одном из домов по ул. Ломоносова в Черкассах раздается стрельба. Когда на место происшествия прибыли правоохранители, злоумышленник произвел несколько выстрелов в сторону полицейских, ранив одного из них. В свою очередь силовик применил табельное огнестрельное оружие и ранил стрелка в ногу.

Для его задержания была проведена полицейская спецоперация. В итоге стрелка задержали в одном из домов, где он скрывался. Кроме этого, у подозреваемого правоохранители изъяли охотничье ружье.

Злоумышленником оказался 38-летний житель Черкасс.

Следователи отдела Черкасского управления Нацполиции объявили стрелку о подозрении по ст. 348 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины.

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