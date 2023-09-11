В Киеве во время задержания вооруженного злоумышленника ранен полицейский.

Об этом пишут столичные Telegram-каналы.

По данным пабликов, при задержании подозреваемого в особо тяжком преступлении последний нанес ножевое ранение правоохранителю, но это не помешало сотруднику полиции надеть на нападавшего наручники.

Официальной информации пока нет.

Ранее мы писали, что в начале августа в Черкассах мужчина устроил стрельбу на улице и пытался попасть в полицейских. В результате один правоохранитель был ранен. В свою очередь силовик применил табельное огнестрельное оружие и ранил стрелка в ногу.

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