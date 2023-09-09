Полиция Киева разыскивает злоумышленника, напавшего с ножом на двоих детей после их отказа на его предложение помочь построить палатку.

Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

Одному из малолетних детей напавший мужчина порвал футболку, а второго ранил в руку. Ребёнок был госпитализирован.

"Происшествие случилось сегодня около 17:00 на улице Милютенко. Двое мальчиков 10-ти и 11-ти лет играли и пытались построить палатку. В этот момент к ним подошёл незнакомец и предложил помощь. Когда дети отказались, мужчина на них напал: одному порвал футболку, а другому нанес ножевое ранение руки и скрылся", - говорится в сообщении.

"Ребёнок был госпитализирован. В настоящее время принимаются меры по задержанию злоумышленника. В розыске участвует личный состав Деснянского управления полиции, оперативники уголовного розыска столичного главка и патрульные полицейские", - сообщает полиция.

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