Во Львове пассажир автомобиля нанёс пешеходу два удара ножом в спину за то, что по его мнению, тот мог быстрее перейти дорогу по переходу.

Об инциденте сообщает полиция города Львова на своей странице в Фейсбуке.

"Как установили правоохранители, 3 сентября в 23:20 на улице Симона Петлюры во Львове между компанией, что ехала в автомобиле "Фольксваген Пассат" и группой пешеходов возник конфликт, причиной которого стало то, что "пешеходы", по мнению "автомобилистов", слишком медленно переходили проезжую часть по переходу", - говорится в сообщении.

"Во время спора один из пассажиров автомобиля, который находился в нетрезвом состоянии, нанёс два удара ножом одному из пешеходов - 20-летнему львовянину. После этого "автомобилисты" с места происшествия скрылись, а товарищи раненого позвонили по телефону на оперативную линию 102".

"В дальнейшем потерпевший был доставлен в больницу, где медики диагностировали у него, в частности, "проникающее ножевое ранение спины".

"Был проведён комплекс оперативно-розыскных мероприятий, во время которых патрульные обнаружили автомобиль "Фольксваген Пассат", на котором злоумышленник скрылся с места происшествия и задержали мужчину, который нанёс потерпевшему ножевые ранения. Им оказался 31-летний житель Львова".

По ч.1 ст.121 (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины задержанному грозит от пяти до восьми лет заключения.

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