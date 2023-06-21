Мужчина, ранее не раз судимый за тяжкие преступления и просидевший в тюрьме десятки лет, изнасиловал и ударил ножом в живот женщину, с которой выпивал.

Об этом сообщает в Фейсбуке Киевская областная прокуратура.



По данным следствия, подозреваемый выпивал с женщиной и опьянев, захлопнул дверь помещения, чтобы собутыльница не вышла. Затем, применяя физическую силу, он преодолел ее сопротивление и изнасиловал. Надругавшись над жертвой, он нанес ей один удар ножом в живот.

Как выяснилось, преступника шесть раз привлекали к уголовной ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления, в частности, изнасилование и умышленное убийство. В общей сложности мужчина провел за решеткой почти 32 года из своих 50. За три месяца до совершения нового преступления мужчина освободился из мест лишения свободы, где полностью отбыл назначенное ему наказание за причинение тяжких телесных повреждений.

При процессуальном руководстве Белоцерковской окружной прокуратуры ему было сообщено о подозрении по факту изнасилования, причинения тяжких телесных повреждений и незаконного лишения свободы (ч. 2 ст. 152, ч. 1 ст. 121, ч. 3 ст. 146 УК Украины). По ходатайству прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В мае мы сообщали, что полицейские Киевской области задержали 48-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании четырехлетней девочки в Броварах.

А на днях в Сумах двое работников полиции изнасиловали шестнадцатилетнюю девушку.