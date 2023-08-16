Офицер полиции в штате Колорадо застрелила мужчину с фломастером в руках, приняв данный предмет за нож.

Видео инцидента опубликовано на YouTube. Запись велась с нагрудной камеры полицейской.

Инцидент произошел в городе Денвер после звонка в полицию о возможном домашнем насилии с участием погибшего. Данные с нагрудной камеры показали, что полицейская выстрелила в 36-летнего мужчину после того, как он поднял руку с маркером в руках, двигаясь в ее сторону.

На видео можно заметить, что полицейская открыла огонь несмотря на то, что рядом с погибшим находились женщина с ребенком - они не пострадали. Расследование установит, имела ли офицер полиции право применить оружие.

Ранее мы рассказывали, что в Нэшвилле полицейские застрелили на пороге собственного дома 54-летнего продюсера, звукорежиссера и лауреата премии "Грэмми" Марка Кэппса, обвиняемого в угрозах своей жене и падчерице под дулом пистолета.

Также "Страна" писала, что в США после попытки проникнуть в офис ФБР в Цинциннати (штат Огайо) сотрудники сил безопасности застрелили мужчину, вооруженного гвоздодером и штурмовой винтовкой AR-15.

А полицейские Луисвилля показали видео из банка, где в прямом эфире уволенный клерк застрелил пятерых коллег.