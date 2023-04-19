Четыре человека были найдены застреленными в доме в Боудойне (штат Мэн, США), также в результате стрельбы три человека получили ранения.

Об этом сообщает Сentralmaine.

Эти две трагедии связаны между собой, заявил журналистам лейтенант полиции штата Мэн Рэндалл Китен во время пресс-конференции в Ярмуте. На трассе в районе города было перекрыто движение: полиция разыскивала убийц.

На данный момент известно, что один человек задержан, а одна из жертв находится в критическом состоянии.

Ранее мы писали, что в американском Дейдвилле, штат Алабама, произошла стрельба в танцевальном зале на вечеринке для подростков. Погибли не менее четырех человек, ещё более 20 пострадали. Инцидент произошел накануне в танцевальной студии, где отмечалось 16-летие подростка.

Кроме того, в начале апреля по меньшей мере четыре человека погибли во время стрельбы в отделении Old National Bank в Луисвилле, штат Кентукки, еще восемь человек получили ранения. Стрелок также мертв, заявил заместитель начальника полиции Луисвилля полковник Пол Хамфри. Также, по его словам, двое полицейских были застрелены во время нейтрализации стрелка.