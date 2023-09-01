В пятницу, 1 сентября, в Киеве на Троещине мужчину ударили ножом на остановке общественного транспорта.

Об этом сообщают киевские Телеграм-каналы.

Находившиеся вокруг люди произвели гражданское задержание. Полиция и скорая прибыли на место. В сети публикуют видео с задержанным. Его удерживают прохожие в то время, пока вызывают полицию. Видно, что потом прибыла полиция и производит осмотр вещей задержанного. Судя по его реакции, он мог находиться в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения.

Ранее мы писали о том, что в Луцке вооруженная молотком и ножом семейная пара гоняла коммунальщиков за отсутствие горячей воды.

А также, что ранее на киевской Троещине в квартире взорвалась граната. Были опубликованы фото последствий.

Война в Украине идет уже 555-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 сентября 2023 года в онлайне.

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