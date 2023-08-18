В центре Львова произошел новый инцидент с представителем ЛГБТ+: полуобнажённый трансвестит бросался на людей и покусал полицейских, которые приехали его задерживать.

Видео инцидента публикуют местные телеграм-каналы.

В ролике вначале трансвестит плотного телосложения что-то произносит, агрессивно растопыривая пальцы на руке, протянутой к лицу одного из окруживших его полицейских. После этого делает соблазняющий жест в сторону собравшихся вокруг людей, показывая свой открытый живот. А затем полицейские закручивают ему руки за спину и уводят.

Съёмка велась кем-то из толпы собравшихся зевак. На кадрах слышно, как кто-то выражает своё удивление происходящим нецензурной бранью.

В конце ролика, в момент задержания возмутителя спокойствия, женский голос за кадром произносит: "Да это же мужичара!"

На днях, как мы писали, в центре Львова избили трансгендерную военную по имени Хелен, приехавшую на похороны матери. Когда она стояла и разговаривала на улице по телефону, к ней подошёл незнакомец и, нецензурно поинтересовавшись сексуальной ориентацией Хелен, нанёс ей несколько ударов по лицу.

Впоследсвтии мужчина, избивший военную-трансгендера, принёс ей извинения. На кадрах с извинениями напавший заявил, что является внуком разведчика дивизии СС "Галичина". По его словам, он избил трансгендера, потому что придерживается правых взглядов.