"Страна" узнала подробности вчерашней перестрелки в Киеве на Печерске, которую устроил владелец одного из офисов.

"Стрелком" оказался Артем Бабенко, владелец компании "Терракот Украина", которая занимается розничной торговлей строительными материалами.

Как рассказывает источник, в три часа ночи в офисе Бабенко сработала сигнализация. И он приехал на место, чтобы выяснить, что происходит.

"Спустя несколько минут в офис приехали сотрудники охранной фирмы "Шериф". Бабенко открыл входные двери охранникам, представился собственником и сообщил, что сигнализация сработала случайно. После этого сотрудники охраны уехали. Спустя минут 20 сигнализация сработала повторно. Тот же наряд "Шерифа" еще раз приехали на место, но на этот раз Бабенко не хотел сразу открывать двери, сильно нервничал, но когда открыл двери, то три раза выстрелил в сотрудников охраны "Шерифа" из пистолета "Глок 17", одна пуля попала в локоть охраннику, его увезли в больницу. После этого, Бабенко закрылся у себя в офисе. Сотрудники "Шерифа" сообщили о случившемся в полицию и та прислала на место спецподразделение КОРД", - рассказывает источник.

Прибыв на место правоохранители провели переговоры с Бабенко, после которых он сдался", - рассказал "Стране" источник в правоохранительных органах.

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