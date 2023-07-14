В четверг, 13 июля, в Козине под Киевом загорелся элитный ресторан Queen Country Club.

Об этом сообщали местные Telegram-каналы.

Сегодня в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили подробности инцидента.

Сообщение о пожаре поступило в 16:06. Огонь полностью охватил помещение ресторана, детскую комнату, баню и столовую, которые находятся в одном здании, и быстро распространился по конструкциям соломенной крыши.

Сложность тушения была в том, что не было водоема поблизости и подъезда пожарной техники к очагу возгорания, а постройки из легковоспламеняемого материала располагались очень плотно.

Спасатели привлекли автомобиль для подвоза воды из Киева и установили четыре мотопомпы для подачи воды из бассейна комплекса.

Пожар ликвидировали в 19:53.

Пострадали два человека: спасатель, получивший тепловой удар, и гражданский, предварительно, отравившийся продуктами горения.

Ранее мы писали, что недавно в Киеве потушили масштабный пожар на АЗС. В больнице из-за него оказались трое людей, сгорели восемь авто.

А в мае в районе киевского Гидропарка произошел сильный пожар. Огонь разгорелся на открытой территории и распространился на ресторан.