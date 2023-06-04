В воскресенье, 4 июня, на берегу Киевского моря разгорелся сильный пожар. При этом о прилётах не сообщалось.

Позже стала известна причина пожара. По данным полиции Киевской области, в поле горят пластиковые трубы.

"Предварительно, в поле горят пластиковые трубы. На месте работают спасатели и полицейские", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что в результате пожара люди не пострадали. В настоящее время устанавливается точная причина возгорания.

Ранее мы писали, как в Сумской области спасатели два дня ликвидировали масштабный пожар на свалке. Усугубляло ситуацию то, что приходилось поливать значительным количеством воды скрытые очаги горения под мусорным слоем.

Помимо этого, мы сообщали, что в середине мая под Киевом начался сильный лесной пожар. В ГСЧС отметили, что в области сейчас обостряется ситуация и происходит все больше пожаров в природных экосистемах.

Также на днях в районе киевского Гидропарка произошел сильный пожар. По предварительным данным, огонь разгорелся на открытой территории и распространился на ресторан.