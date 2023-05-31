В Сумской области спасатели второй день продолжают ликвидировать масштабный пожар на свалке. Усугубляет ситуацию то, что приходится проливать значительным количеством воды скрытые очаги горения под мусорным слоем.

Об этом сообщают ГСЧС Украины.

"30 мая в 15:26 в Службу спасения "101" поступила информация о пожаре на свалке возле с. Пустовойтовка Роменского района. Усугубляло ситуацию то, что на полигоне находились в большом количестве резиновые отходы, а горение происходило как снаружи, так и внутри под мусорным слоем", - говорится в сообщении.

В 20.50 30 мая пожар удалось локализовать на площади около 1 га.

В настоящее время продолжается борьба с отдельными очагами пожара.

Ранее мы писали, что в средине мая под Киевом начался сильный лесной пожар. В ГСЧС отметили, что в области сейчас обостряется ситуация и происходит все больше пожаров в природных экосистемах.

Кроме того, синоптики предупреждают, что 30 и 31 мая в Украине объявлен наивысший уровень пожарной опасности, также в некоторых регионах возможны подтопления и другие опасные метеорологические явления.