В районе киевского Гидропарка произошел сильный пожар. По предварительным данным, огонь разгорелся на открытой территории и распространился на ресторан.

Об этом сообщила пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага.

"Предварительно произошло возгорание на открытой территории на площади 25 квадратных метров с распространением на ресторан", – отметила Водолага.

На видео с места пожара в небо поднимается густой чёрный дым. На других видео в телеграмм-каналах горит огромная куча мусор.

Ранее мы сообщали, что под Киевом произошел сильный лесной пожар. В ГСЧС заявляли, что в области обостряется ситуация и происходит все больше пожаров в природных экосистемах. Горят леса и трава на полях. Из 27 пожаров, которые зафиксированы в области за сутки, 11 произошли на природе. ГСЧС проводит мониторинг для обнаружения пожаров в Киевской области. Специальные мониторинговые группы с использованием квадрокоптеров проводят облет зон, где расположены торфяники.

Отметим, что в последние дни температура воздуха прогрелась до +24. Помимо этого, недавно американские климатологи прогнозировали второе подряд аномально жаркое лето в Европе.